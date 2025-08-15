بعد تهديد بن غفير للقائد البرغوثي فتح تحذر

فلسطين اليوم

حذر المتحدث الرسمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ماهر النمورة، صباح اليوم الجمعة، من المساس بحياة الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة ورموز الحركة الوطنية الأسيرة، عقب اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير للقائد في زنزانته، وإطلاق التهديدات له، وتصويره، وتوثيق تهديداته له، والذي ظهر عليه الإعياء والضعف الجسدي نتيجة سياسة التجويع والقهر والحرمان.

وأضاف النمورة أن "ما قام به بن غفير يعبر عن جبن، وليس رجولة، إطلاق التهديد والوعيد لأسير لا حول له، ولا قوة إلا العزيمة والإرادة التي عرفناه بها طوال سنوات أسره ونضاله، حيث شكل أبو القسام أسطورة في الصمود والثبات والتحدي أمام جبروت السجن والسجان".

وطالب النمورة الصليب الأحمر الدولي بالتحرك الفوري لزيارة البرغوثي وجميع الأسرى، للوقوف أمام مسؤولياتهم التي فرضتها اتفاقيات جنيف، والتي تنص على حماية الأسرى وتوفير ما يلزم الأسير، والحفاظ على صحته وحياته وسلامته وحقوقه.

وأضاف أن البرغوثي بحاجة إلى عرضه على أطباء دوليين للكشف على وضعه الصحي الذي ظهر عليه الإعياء، وتقديم ما يلزمه من فحوصات وعناية طبية.

وحمل النمورة حكومة الاحتلال وبن غفير كامل المسؤولية تجاه حياة وسلامة البرغوثي والأسرى كافة إذا ما لحق بهم أذى، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بالأسرى وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف ما يتعرض له أسرانا من قمع وتعذيب وتجويع وإهمال طبي.