طقس فلسطين اليوم الجمعة وموعد انتهاء موجة الحر

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد، انحسارًا تدريجيًا في شدة الموجة الحارة، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية.

وبحسب الأرصاد الجوية، تسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تبقى شديدة السخونة في السهول والأغوار والمناطق المنخفضة، حيث تقترب الحرارة من منتصف الأربعينيات مئوية في الأغوار.

ومع حلول المساء، تميل الأجواء إلى الاعتدال والانتعاش نسبيًا في المرتفعات، ما يخفف من وطأة الحر. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط إلى مائج.

وقالت الأرصاد، إن يوم السبت يشهد انخفاضا طفيفا إضافيا على درجات الحرارة، معلنًا انتهاء الموجة الحارة، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة في المناطق الجبلية، بينما يبقى الطقس حارًا نسبيًا في السهول وشديد الحرارة في الأغوار.

ويوم الأحد، تستقر الأجواء على طقس صيفي حار نسبيًا إلى حار نهارًا، مع بقاء الحرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو درجتين مئويتين، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. ليلاً، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة.