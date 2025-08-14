انتحار ضابط في جيش الاحتلال شارك في العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بانتحار ضابط في جيش الاحتلال ليرتقع عدد المنتحرين إلى 17 عسكرياً.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بحسب "الجزيرة أنه تم العثور على ضابط إسرائيلي منتحر شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية.

بدورها قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن هناك تقديرات أولية في جيش الاحتلال تشير إلى أن الضابط انتحر باستخدام قنبلة يدوية في غابة قرب طبريا، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية العام إلى 17.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بورود أنباء أولية، تفيد بالعثور على جندي إسرائيلي في الاحتياط منتحرًا في غابة بسويسرا.