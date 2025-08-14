27 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 27 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وارتقى 7 شهداء وأصيب أكثر من 15 جريحًا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمال غرب قطاع غزة.

ووصل مجمع ناصر الطبي 12 شهيدًا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم في منطقة موراج شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم، ارتقى 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "كشكو" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 شهيدًا، من بينهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 831 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61,776 شهيدًا و154,906 إصابات، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 10,251 شهيدًا و42,865 إصابة.