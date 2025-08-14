جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأنّ "غارات جوّيّة إسرائيليّة استهدفت جباع وإقليم التفاح ووادي برغز وجبل الريحان، تزامنًا مع تحليق منخفض جدًّا للطّيران فوق النبطية وإقليم التفاح".

كما استهدف الطيران الحربي المعادي بسلسلة غارات جوية مناطق مفتوحة في الجرمق و القاطراني و المحمودية".

وأغارت طائرات الاحتلال على محيط زلايا ومرتفعات الجبور".

ويواصل الطيران الحربي المعادي التحليق فوق البقاع الغربي وبعلبك.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال، دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة شخصين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.