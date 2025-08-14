حماس توجّه رسالة تقدير لليمن على مواقفه الداعمة لغزة

فلسطين اليوم

سلم ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليمن، معاذ أبو شمالة، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء، جمال عامر، في صنعاء، رسالة خطية من رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، ردًا على رسالة دعم تلقاها من الوزير.

وأعرب الحية في رسالته عن اعتزاز الحركة بمواقف اليمن قيادةً وشعبًا، وبخاصة "أنصار الله"، في نصرة فلسطين وغزة، مؤكّدًا أن البعد الجغرافي لم يزد اليمن إلا قربًا وتمسكًا بالقضية المركزية للأمة.

كما نقل أبو شمالة خلال لقائه الوزير عامر بمقر الوزارة في صنعاء تحيات قيادة ومجاهدي حماس للسيد عبدالملك الحوثي والمشير مهدي المشاط، مشيدًا بثبات الموقف اليمني، رغم حجم التضحيات والتهديدات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني وحدة الموقف مع حماس، واعتبرها رمزًا لكرامة الأمة، معبرا عن تقديره لصمود غزة أمام العدوان والحصار رغم كل محاولات العدو للنيل منها.

وشدد على ثبات الدعم اليمني للشعب الفلسطيني ومقاومته رغم العدوان الصهيوني والعروض التي قدمها الاحتلال عبر الوسطاء.