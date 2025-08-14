13 ألف طفل بغزة دخلوا دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين، كاظم أبو خلف، اليوم الخميس، إن 13 ألف طفل في قطاع غزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو.

وأضاف أبو خلف، في تصريحات صحفية، أن 40% من الحوامل والمرضعات في غزة، يعانين من سوء تغذية حاد.

وأشار إلى أن دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً على مدى أشهر، ربما يعيد التوازن إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا".