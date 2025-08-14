الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد 6 اشهر من الاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير يعقوب أبو عصب من سجن النقب الصحراوي، بعد اعتقال إداري دام 6 أشهر.

وقالت عائلة أبو عصب، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن نجلها يعقوب من سجن النقب، بعد تجديد الاعتقال الإداري بحقه مرتين، وقضى في كل مرة 3 أشهر.

الجدير بالذكر أن الأسير يعقوب أبو عصب قضى أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال، وأبعد عن المسجد الأقصى لسنوات، كما منعته شرطة الاحتلال من السفر لسنوات طويلة، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله بحي الصوانة بالطور مدة عام، عدا عن اقتحامها منزله مرات عديدة ومصادرة ممتلكات خاصة.