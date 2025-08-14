أونروا: لدينا مواد إغاثية لغزة تكفي لـ 6 آلاف شاحنة

فلسطين اليوم

أكد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن الوكالة لديها مواد إغاثية مخصصة لقطاع غزة تكفي لـ6 آلاف شاحنة، مطالبًا بضرورة إدخالها فورا.

وقال لازاريني في تصريحات صحفية، إن"الوكالة تم منعها من إدخال المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 5 أشهر".

وأضاف المفوض العام "مخازننا في مصر والأردن مليئة بالمواد الغذائية والأدوية ولوازم النظافة تكفي لـ 6000 شاحنة".

ودعا لازاريني، إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات تحت إدارة أممية.