8 شهداء من أبناء الحركة الرياضية بغزة منذ مطلع الشهر الجاري

فلسطين اليوم

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن 8 شهداء من أبناء الحركة الرياضية والكشفية الفلسطينية ارتقوا منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن حصيلة الشهداء الرياضيين ارتفع إلى 668، بينهم 339 شهيدًا من أسرة كرة القدم، كان آخرهما الشهيدان إسلام نافذ مطر، لاعب نادي الأقصى، ومؤمن عليوة، لاعب الفريق الثاني في نادي اتحاد الشجاعية.

وارتقى الشهيد مطر في الثاني من الشهر الجاري، أثناء انتظاره المساعدات وسط قطاع غزة، فيما استشهد عليوة في قصف الاحتلال الذي استهدف خيمة للصحفيين يوم الأحد الماضي.

وأوضح الاتحاد أن شهر آب الجاري جاء بعد شهر تموز/يوليو الذي سبقه، والذي ارتقى فيه 40 شهيدًا، حيث استشهد مطلع هذا الشهر سليمان العبيد، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، وعلاء رفيق المدهون، لاعب المصارعة.

كما استشهد هذا الشهر نصر الله محمد نصر الله المقاطعة، لاعب اتحاد دير البلح، وعلاء جمعة الحواجري، لاعب خدمات النصيرات، ومحمود رافع شاهين، لاعب نادي التفاح.

وارتقى أيضا لاعب منتخب فلسطين للبيسبول مصطفى أحمد طافش، إثر غارة إسرائيلية قرب منزله.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 61,776 شهيدًا و 154,906 مصابا منذ السابع منذ أكتوبر للعام 2023م.