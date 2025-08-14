سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين للاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، مسؤوليتها عن تفجير آليتين عسكريتين للاحتلال خلال توغل محدود لجش الاحتلال شرق مدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان "إن مقاتليها فجروا آليتين صهيونيتين بعبوات مضادة للدروع مزروعة مسبقاً، وذلك أثناء تحركهما قرب معصرة عاشور ومسجد عليين في شارع طوطح بحي الزيتون، شرق المدينة".

وتواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة عملياتها ضد الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.