زيارة مرتقبة لترامب إلى "تل أبيب" أيلول المقبل

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يزور كيان الاحتلال في أيلول الشهر المقبل قبل زيارته المقررة لبريطانيا.

وقالت الصحيفة العبرية، إنّ الزيارة تعتمد على نتائج محادثات وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن هناك خططاً مبدئية للزيارة، لكن لا توجد أي تفاصيل ملموسة حتى الآن.

ويوم أمس الأربعاء، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وصفه لعلاقته مع الرئيس الأميركي، إنّه "لدينا اليوم حليف عظيم هو ترامب".

وتأتي زيارة ترامب إلى كيان الاحتلال، إن حصلت، في ظروف متوترة أمنياً وسياسياً تعيشها المنطقة برمّتها، خصوصاً في قطاع غزة، التي ستكون الحرب قد شارفت على شهرها الـ23، بالإضافة إلى مشروع الضم في الضفة الغربية، عدا عن المشاكل التي تحيط دول "الطوق".