الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم جزءاً من منزله في سلوان

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، مواطناً على هدم جزء كبير من منزله ذاتياً في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن عمار قراعين على هدم جزء كبير من منزله قسرا في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

يذكر أن قوات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.