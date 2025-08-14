هل تُمارس مصر ضغطاً على حماس لدفع مفاوضات الصفقة؟

فلسطين اليوم

قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الاتصالات الإقليمية، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، إن مصر تمارس هذه الأيام ضغطا متزايدا على حركة حماس بهدف دفع مفاوضات الأسرى ومنع التصعيد في قطاع غزة.

ووفق المسؤولون، إنه بالرغم أن الأشهر الأخيرة شهدت تدهورا في العلاقات بين الطرفين، وغضب حماس من المعاملة المصرية، إلا أن لمصر أدوات ونفوذ كبيرة على القطاع، ما يضطر حماس إلى “ابتلاع الغضب” وإرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات. وفق موقع "واللا" العبري.

وأضاف المسؤولون: "في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يشددون على أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي تقدم جوهري أو اختراق، لكن التقدير هو أن الضغط المصري قد يؤدي إلى تحول. لذلك، يُعتبر الأسبوع المقبل حساساً ويحمل إمكانات للتقدم في المفاوضات مع (إسرائيل).

يشار إلى أن رئيس الموساد دافيد برنياع زار الدوحة والتقى مع رئيس الوزراء القطري وناقش الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة شاملة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب.

مصدر مطلع على التفاصيل قال إن برنياع شدد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار الكابنيت باحتلال غزة ليس حرباً نفسية بل خطوة جدية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 شهيداً فلسطينياً و154 ألفا و525 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.