الاحتلال يُحدد خطوطه الحمراء بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة

فلسطين اليوم

حددت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، المحددات التي تتمسك بها من أجل إيقاف الحرب في غزة، وذلك وسط مفاوضات في القاهرة والدوحة، للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع المحاصر.

وقالت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، إن وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في غزة من بين الخطوط العريضة الخمسة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وتشمل الخطوط العريضة الأخرى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وإلقاء حركة "حماس" لسلاحها وجعل قطاع غزة منزوعا من السلاح بالكامل واحتفاظ "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية.

وقال مسؤولان إسرائيليان لوكالة "رويترز"، الخميس، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع يزور قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

في سياق متصل، أعلن إعلام مصري، الخميس، أن القاهرة التي تقود مع قطر وساطة بين "إسرائيل" وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى "تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب".

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها في اليوم الثاني من إعلانها وصول وفد من "حماس" إلى مصر لبحث إحياء المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت أواخر يوليو/ تموز الماضي عقب انسحاب أمريكي إسرائيلي.

وأكدت المصادر ذاتها، وفق القناة: "استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين".

وأشارت إلى أن "مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب".

ولفت المصادر إلى أن "وفد حركة حماس في القاهرة يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف إطلاق النار".

والثلاثاء، أفادت ذات القناة نقلا عن مصادر لم تسمها بأن وفدا من "حماس" برئاسة خليل الحية وصل مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما في قطاع غزة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" نقلا مصدر مصري مطلع لم تسمه الأربعاء، أن حماس "أكدت حرصها على سرعة العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب".

كما كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على "العودة إلى مقترح هدنة الستين يوما في قطاع غزة".