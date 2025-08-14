سر رياضي غريب لتخفيف التشنجات العضلية

فلسطين اليوم

يلجأ بعض الرياضيين المحترفين أو الهواة إلى أساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلات الجسدية الطارئة التي قد تؤثر على أدائهم، مستفيدين من خبرات متداولة بينهم داخل الملاعب وخارجها.

ومن بين هذه الأساليب، برزت مؤخرا طريقة مثيرة للاهتمام اعتمدها بعض نجوم الرياضة حول العالم، كشف تفاصيلها طبيب بريطاني عبر مقطع مصوّر على منصة "تيك توك".

وأوضح الدكتور سوج، الطبيب العام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، في مقطع الفيديو أن شرب عصير المخلل يحظى بثقة العديد من الرياضيين.

ورغم ذلك، يشير سوج إلى أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة. فقد أظهرت دراسة على مرضى تليف الكبد أن عصير المخلل يقلل من شدة التقلصات العضلية أكثر من الماء، لكنه لا يوقفها تماما. كما دعمت دراسة نُشرت في مجلة "أبحاث القوة والتكييف" فكرة أن عصير المخلل من أكثر الخيارات فعالية لعلاج التقلصات العضلية، ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من الملح والإلكتروليتات.

ويحتوي العصير أيضا على البوتاسيوم، الذي يساعد على الحفاظ على الترطيب، إضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتاميني C وE اللذين يدعمان المناعة. أما الخل، وهو مكون أساسي فيه، بتشير بعض الأبحاث إلى فائدته في مجال التحكم بالوزن وضبط سكر الدم وتقليل الشهية.

وجاء حديث الدكتور سوج أيضا ردا على مقطع فيديو لامرأة تزعم أن عصير المخلل يخفف من تقلصات الدورة الشهرية، إذ أشار إلى أن تناول 60-85 مل منه قد يساعد بسبب محتواه من الإلكتروليتات، وربما يحفّز الخل استرخاء العضلات وتخفيف الألم. لكنه شدد على أن التجارب الفردية لا تكفي كدليل علمي، محذرا من الإفراط في تناوله بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية.