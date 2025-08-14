رئيس الموساد يزور الدوحة لمناقشة مستجدات المفاوضات ويوجه رسالة لحماس

فلسطين اليوم

أكدت القناة "12" العبرية، أن رئيس الموساد "الإسرائيلي" دافيد برنياع زار الدوحة والتقى مع رئيس الوزراء القطري، وناقشا الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة شاملة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "إن برنياع شدد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار الكابنيت باحتلال غزة ليس حربا نفسية بل خطوة جدية".

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و722 شهيداً فلسطينياً و154 ألفا و525 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.