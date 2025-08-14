54 شهيداً و831 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، عن وصول 54 شهيداً من بينهم "4 انتشال"، و831 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,776 شهيدًا 154,906 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,251 شهيدًا و42,865 إصابة.

كما بلغ – وفق الصحة- عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و269 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,881 شهيدًا وأكثر من 13,863 إصابة.

وأضافت الوزارة: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة وفاة، من ضمنهم 106 طفلًا".

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

