4 حالات وفاة جديدة ترفع معدل وفيات المجاعة وسوء التغذية لـ 239 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، تسجيل أربع وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية جراء عدوان وحصار الاحتلال المتواصل للقطاع.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

ووفقاً لوزارة الصحة يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، مما يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.

وتدعو مراراً المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الشهداء والمصابين.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

