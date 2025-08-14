16 شهيداً بينهم 5 من منتظري المساعدات في استهداف إسرائيلي

استشهد 16 مواطناً فلسطينياً في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن هذا العدد يشمل 5 شهداء من منتظري المساعدات.

في تفاصيل الحادث، أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

كما استشهد شهيدان آخران في قصف استهدف حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، مما يعكس تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدنيين في القطاع.

من جهة أخرى، استشهدت المواطنة أمل سالم العمور، متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على خيمتها في خان يونس، مما يزيد من معاناة الأسر الفلسطينية.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، مما يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.

تدعو المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الشهداء والمصابين.