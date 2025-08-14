بصاروخ باليستي "فلسطين 2"..القوات اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، المسمى إسرائيلياً، مطار "بن غوريون"، في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي بيان، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ العملية حققت هدفها بنجاح، متحدثاً عن "هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار" نتيجة القصف.

وشدّد البيان على أنّ ذلك "انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة".

يُذكر أنّ الإعلام الإسرائيلي، أفاد فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات بعد إعلان "الجيش" الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وفي السياق، أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أنّها "تتابع تطورات الوضع الميداني في غزة"، مؤكّدةً ثقتها بقدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على إفشال "خطة العدو لاحتلال غزة وتهجير أهلها".

وجدّد البيان تأكيد استمرار اليمن في تصعيد عملياته الإسنادية حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، بالقول: "نحن سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكاناتنا المتاحة".