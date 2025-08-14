ثمانية شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون

فلسطين اليوم

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت ثمانية مواطنين استشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، منزلا لعائلة كشكو في حي الزيتون.

وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات، بأنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 شهداء و26 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، ووسط القطاع، وتم تحويل 6 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى لاستكمال العلاج.