6 عطاءات لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس

فلسطين اليوم

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستة عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي "أرئيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، و"معاليه أدوميم" الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة استعمارية جديدة.

وأضافت الهيئة أن مخططات "معاليه أدوميم" جرت المصادقة عليها في شهر تموز الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات "أرئيل" في شهر أيار الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ"أرئيل غرب" تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة "أرئيل"، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك.