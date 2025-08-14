طقس فلسطين: موجة شديدة الحرارة تنخفض تدريجياً غداً

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى بكثير من معدلاتها السنوية، خاصة في المناطق الغورية، حيث من المتوقع أن تتجاوز حاجز منتصف الأربعينيات مئوية وتصل أحيانا إلى أواخر الأربعينيات.

يتوقع الراصد الجوي أن تظل البلاد تحت تأثير الموجة الحارة جدا والقوية، اليوم الخميس، حيث تبقى الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق، ولا سيما في الأغوار التي تشهد طقسا حارقا.

وتستمر درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية، لتقترب في أريحا والبحر الميت والأغوار الشمالية من أواخر الأربعينيات مئوية.

ومع المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح لطيفة في المناطق الجبلية فقط.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتشهد البلاد يوم الجمعة انخفاضا تدريجيا في حدة الموجة الحارة جدا، مع تراجع درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود نهارا جو حار إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية، بينما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، حيث تلامس الحرارة منتصف الأربعينيات مئوية في الأغوار.

أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى معتدلة ومنعشة نسبيا في المناطق الجبلية، ما يخفف من وطأة الحر.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يستمر يوم السبت بانخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نهاية الموجة الحارة جدا.

يسود جو صيفي معتدل خاصة في المناطق الجبلية، حيث تكون الأجواء معتدلة ومريحة. أما في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، فيبقى الطقس حارا نسبيا، مع استمرار الحرارة الشديدة في الأغوار.

ليلا، تتحول الأجواء إلى منعشة في كافة المناطق الجبلية، مما يخفف من حرارة النهار.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجتين مئويتين.

وتسود المناطق الغورية أجواء شديدة الحرارة، حيث تقترب الحرارة من 40 درجة مئوية. مساء وليلا، يميل الطقس ليكون لطيفا ومنعشا.

يوم الإثنين، تستمر درجات الحرارة على حالها، والجو صيفي حار نهارا مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو درجتين. المناطق الغورية تشهد حرارة شديدة تصل حدود 40 درجة مئوية، فيما تنعم ساعات الليل بأجواء لطيفة ومنعشة.

أما يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، بزيادة تتراوح بين درجتين وثلاث درجات عن المعدل العام. في المناطق الغورية تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، بينما تنخفض مساء لتسود أجواء لطيفة ومنعشة.

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، وحذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ.