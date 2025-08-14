جامعة الدول العربية: تصريحات نتنياهو تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة

فلسطين اليوم

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء الأربعاء، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" محاولة صريحة للسيطرة على أجزاء من أراضي الدول العربية، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الأمانة العامة في بيانٍ، أن هذه التصريحات تمثل تحديًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن التسامح معها، مؤكدًا أنها تكشف عن عقلية متطرفة تحاول إعادة إنتاج سياسات استعمارية قديمة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التصريحات، والعمل على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع زيادة التوتر والكراهية تجاه دولة الاحتلال.

وكان نتنياهو قد صرّح في مقابلة مع قناة “i24” العبرية نشر تفاصيلها، أمس الثلاثاء، موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ مهمته تؤيد رؤية "إسرائيل الكبرى التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.