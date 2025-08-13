98 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 98 فلسطينيا، بينهم 61 في مدينة غزة في عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

ومساء اليوم الأربعاء، ارتقت شهيدتان وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة مجمع الحويطي بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد حسين أبو يوسف برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس.

كما وصل 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد قصف مجموعة مواطنين في منطقة الـ 17.

وارتقى 5 مواطنين وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة، وهم إبراهيم ماجد أبو العمرين، ونبيل بدوي البراوي، وآمين عصام علي الخطيب، وعصام محمد أبو شعيرة، و عبد العزيز مصطفى أبو مليح.

واستشهد 3 مواطنين بينهم شقيقان بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 16 مواطنًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الطينة وموراج جنوب غربي مدينة خانيونس.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطنَين في قصف مسيّرة إسرائيلية على مواطنين وسط مدينة خانيونس.

وارتقى 9 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لجان تأمين المساعدات عند مفترق الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب فندق الأمل غرب مدينة غزة أمس.

وأعلنت مصادر طبية، وفاة الطفل محمد صلاح رجب قديح من خان يونس نتيجة إصابته بمرض شلل الأطفال.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، أن 13 شهيدا ارتقوا بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وأشارت مستشفى العودة بالنصيرات، إلى أن 5 شهداء و10 جرحى وصلوا المستشفى، إثر قصف الاحتلال مواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وبعد ظهر اليوم الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 18 آخرين باستهداف الاحتلال مجموعات تأمين المساعدات شمال وشمال غربي قطا غزة، عقب استهدافات جوية من طيران الاحتلال الحربي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفع إلى 61,722 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل استمرار القصف والقيود على دخول المساعدات الإنسانية.