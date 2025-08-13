قطر والسعودية تدينان تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

فلسطين اليوم

دانت قطر والسعودية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى".

وأكدت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال، كما أكدت الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة.

وحذَّرت المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية تصريحات نتنياهو الاحتلال امتدادًا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن ادعاءات الاحتلال الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تُنقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاستفزازات التي تهدد المنطقة بمزيد من العنف والفوضى.

وجدّدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان نتنياهو قد صرّح في مقابلة مع قناة “i24” العبرية نشر تفاصيلها، أمس الثلاثاء، موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ مهمته تؤيد رؤية "إسرائيل الكبرى التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.