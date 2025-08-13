حركة حماس تدعو لحراك دولي واسع رفضاً للإبادة والتجويع بغزة

فلسطين اليوم

دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، شعوب العالم إلى الخروج في مسيرات غضب عالمية ضد الاحتلال وداعميه ورفضاً لحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، حتى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.

ونادت حماس في تصريح صحفي، لأوسع فعاليات تضامناً مع مراسلي الجزيرة الشهيد أنس الشريف والشهيد محمد قريقع وزملائهم الذين استهدفهم الاحتلال أثناء أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة، وللتنديد بجرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية.

وأهابت بتصعيد الحراك الجماهيري في كل المدن والعواصم والساحات حول العالم خلال الأيام المحددة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي له، ورفضاً للصمت الدولي.

وطالبت حركة حماس بالمشاركة الواسعة في المسيرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وكل الدول الداعمة للاحتلال، لفضح جرائم الإبادة والتجويع، والانتصار لحقوق الفلسطينيين.

وأكدت الحركة على تفعيل كل وسائل الضغط الشعبي والطلابي والنقابي من أجل فتح المعابر فوراً وإدخال الدواء والماء والغذاء وكل المساعدات الإغاثية.

وختمت بيانها: "لتكن هذه الأيام صوتاً عالمياً موحّداً ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وخطوة جديدة نحو وقف العدوان وفكّ الحصار".