فيدان والشيباني يحذران الاحتلال من التدخل بسوريا

حذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، الاحتلال من إثارة الفوضى والتدخل في سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري في أنقرة، قال فيدان إن "بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سورية"، مشيراً إلى كيان الاحتلال.

بدوره، أبدى الوزير السوري قلقه إزاء "تحديات جديدة لا تقلّ خطورة عن تلك التي واجهتها سورية خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة".

كما حذر "الشيباني" من "تدخلات أجنبية متعددة، مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى إضعاف الدولة وخلق انقسامات فعلية هشة".

وأكد أن "هذه التدخلات تدفع بالبلاد نحو صراعات طائفية وإقليمية"، من دون الخوض في التفاصيل.