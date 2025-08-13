40 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا بنيران الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 40 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف لازاريني في تصريحات صحفية، أن ما لا يقل عن 100 طفل تُوفوا بسبب سوء التغذية والجوع، في ظل الحصار المتواصل على القطاع.

وأوضح المفوض العام أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بلا مرافق أو منفصلين عن عائلاتهم، مشيرًا إلى أن نحو مليون طفل يعانون من صدمات نفسية شديدة وغير قادرين على الدراسة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,599 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، في حصيلة غير نهائية.