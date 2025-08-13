سرايا القدس: قصفنا تجمعا للاحتلال وآلياته بقذائف الهاون في خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصفها والاشتراك مع كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان لها، " قصفنا الاثنين الماضي بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل".

ويوم أمس، أفاد قائد ميداني في سرايا القدس، بأن قوات المقاومة نفذت سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق قطاع غزة، وذلك عقب انسحاب جزئي للعدو من عدة مناطق خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح أن المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقًا بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال"، إلى جانب قنابل تم هندستها عكسيًا من مخلفات الاحتلال، الأمر الذي مكّنهم من توجيه ضربات مؤلمة للقوات المتقدمة.

وبحسب القائد، أسفرت هذه العمليات عن انفجار وتدمير ما يزيد على 52 آلية عسكرية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون، وذلك باستخدام العبوات المزروعة والقذائف المباشرة. كما عاين عناصر المقاومة آثار الحفر وبقايا الآليات المصفحة في محيط تلك المسارح، ما يؤكد حجم الخسائر التي تكبدها العدو. وعلى الرغم من أن كاميرات الرصد التابعة لسرايا القدس وثّقت عددًا من هذه العمليات، إلا أن العديد منها لم يُعلن عنه بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع المستهدفة وتوثيق النتائج ميدانيًا.