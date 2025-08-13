وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يصرّ على نشر الفوضى وهندسة التجويع

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة، اتهمت فيه الاحتلال الإسرائيلي بإدامة حالة الفوضى ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ضمن ما وصفته بـ"سياسة هندسة التجويع" الممنهجة.

وقالت الوزارة إن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق اللجان العشائرية والشعبية المدنية المكلّفة بتأمين المساعدات، ويوفّر غطاءً لمجموعات خارجة عن القانون تقوم باعتراض الشاحنات ونهب محتوياتها وبيعها بأسعار باهظة، ما يعيق العدالة في توزيع المساعدات.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف ظهر اليوم عددًا من عناصر التأمين في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال لا يريد نجاح أي آلية لتأمين وصول المساعدات، ويصرّ على استهداف من يساهمون في إيصالها إلى العائلات المحتاجة، مما يتسبب بحرمان آلاف الأسر من قوت أطفالها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لتمكين المؤسسات الأممية، وعلى رأسها "الأونروا"، من أداء دورها الإغاثي والإنساني في القطاع.

وختم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ مع الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع بحق المدنيين في غزة.