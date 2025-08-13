الدفاع المدني: الاحتلال يفرض إخلاء قسري وتهديدات مباشرة للسكان بحي الزيتون

فلسطين اليوم- غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ منذ أيام عملية عسكرية مركزة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تتضمن قصفًا مكثفًا واستهدافًا مباشرًا للمنازل والسكان.

وأوضح بصل أن هذه العملية تختلف عن التوغلات السابقة التي حدثت قبل 40 يومًا في مناطق التفاح والزيتون والشجاعية، حيث يركز الاحتلال الآن على وسط وجنوب حي الزيتون، مع فرض إخلاء قسري وتهديدات مباشرة للسكان.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف خلال ثلاثة أيام أكثر من 300 منزل، بعضها دون إنذار مسبق، مما أدى إلى وقوع مجازر راح ضحيتها عائلات كاملة مثل الحصري ودلوم وأبو دف، مستخدمًا قنابل شديدة الانفجار تدمر المنازل المستهدفة والمجاورة.

وأكد بصل أن قوات الاحتلال تمنع دخول طواقم الإنقاذ إلى الحي، مما يعيق عمليات البحث والإنقاذ ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من حي الزيتون التي أصبحت محاصرة بالكامل، بالإضافة إلى تعرض أطراف حي الصبرة لقصف مكثف.