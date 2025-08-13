اسماء أسرى فلسطنيين وأماكن احتجازهم لدى الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن كشفها لمعلومات جديدة حول أماكن احتجاز عدد من معتقلي قطاع غزة، استنادًا إلى ردود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن القائمة التي تم الحصول عليها تضم أسماء عدد من الأسرى الذين يُحتجزون في سجون الاحتلال المختلفة، فيما لا يزال العديد من المعتقلين يعانون من سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشملت القائمة أسماء أسرى يحتجزون في سجون النقب، عوفر، نفحة، وسديه تيمان، من بينهم:

- أحمد شاهر خضر شمالي – سجن النقب

- علاء درويش الغرباوي – سجن النقب

- صابر محمد إبراهيم قدح – سجن النقب

- كرم دياب صالح أحمد – سجن عوفر

- صهيب محمد ذياب الحداد – سجن نفحة

- محمد أسامة أحمد يونس – سديه تيمان

- عبد الرحمن محمد الصعيدي – سجن عوفر

- وغيرهم من الأسرى.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن هذه القائمة تمثل جزءًا محدودًا فقط من المعتقلين، فيما تواصل سلطات الاحتلال سياسة الإخفاء القسري بحق أعداد كبيرة منهم، مما يعرض حياة الأسرى للخطر ويعد انتهاكًا صارخًا للمعايير والقوانين الدولية.

ودعت المؤسستان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة.