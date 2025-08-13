جنوب السودان تنفي إجراء مباحثات مع "إسرائيل" بشأن تهجير الفلسطينيين

فلسطين اليوم- وكالات

أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، اليوم الأربعاء بيانا تنفي فيه التقارير الإخبارية المتداولة بشأن مباحثات بين جوبا وتل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى البلد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيانها "تنفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان بشدة التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان تجري محادثات مع دولة إسرائيل بشأن توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".

وأضافت البيان أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".

واختتم البيان بالقول "لذلك، تحث الوزارة جميع وسائل الإعلام على توخي العناية الواجبة والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل نشرها".

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية، نشرت تقريرا أمس الثلاثاء كشفت فيه عن منافشات تجري بين الاحتلال وجنوب السودان حول إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن التقارير تستند إلى ستة أشخاص مطلعون على الأمر وأكدوا إجراء المحادثات، مضيفة أنه من غير الواضح إلى أي مدى تقدمت المحادثات.