رئيس فنزويلا: الأمم المتحدة عاجزة عن وقف مجازر "إسرائيل" في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الأمم المتحدة "عاجزة" عن وقف مجازر إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن المنظمة الدولية "أصيبت بجرح قاتل".

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، شدد فيه مادورو على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر وإبادة جماعية على يد إسرائيل.

وأضاف: "عندما تسقط قنبلة على الأطفال الفلسطينيين الذين يبحثون عن الطعام (بغزة)، فإن تلك القنبلة في الواقع تسقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "القنابل والصواريخ التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسقط على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش" بحسب وصفه.

وذكر مادورو أن محكمة العدل الدولية أيضا "عاجزة" أمام المجازر في العالم، وقال: "يقتل الأطفال يومياً بالتجويع والقصف، والصحفيون عبر الاستهداف بشكل مباشر، ونحن نرفع أصواتنا قدر الإمكان على أمل إصلاح هذه المؤسسات في النظام العالمي الجديد".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 227 فلسطينيا بينهم 103 أطفال، بعد وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان خلال 24 ساعة.

والأحد، اغتالت "إسرائيل" 6 صحفيين بينهم 4 من قناة "الجزيرة" بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

ومع اغتيال الصحفيين الستة، ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم "إسرائيل" منذ بداية إبادتها الجماعية بقطاع غزة إلى 238، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيداً و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.