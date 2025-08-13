عضو الكنيست كاريف: الحرب فقدت مشروعيتها ويجب إنهاؤها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

دعا عضو الكنيست "الإسرائيلي" جلعاد كاريف، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة السعي الجاد لإنهاء الحرب الدائرة، قائلاً إنها "بدأت كحرب عادلة، لكنها فقدت طابعها هذا منذ وقت طويل".

وأضاف كاريف: "قادة الدولة يخلطون بين الاعتبارات السياسية وإدارة الحرب صباحاً ومساءً، وهذا أمر خطير ويضر بمصالح "إسرائيل" الحقيقية".

وتأتي تصريحاته في ظل تزايد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتداعيات الداخلية والدولية المتصاعدة.