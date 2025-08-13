جيش الاحتلال يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت إذاعة جش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن الجيش خفّض بشكل كبير عدد قواته المنتشرة داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ليُبقي فقط على 5 ألوية عسكرية متمركزة في مناطق مختلفة من القطاع.

وبحسب التقرير، فإن الألوية الخمسة تنتشر حاليًا في:

- شمال قطاع غزة: ضمن عملية عسكرية بدأت مؤخرًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

- خان يونس: لتأمين محاور موراج و"مغين عوز" والمناطق التي احتلت سابقًا.

- رفح: للحفاظ على السيطرة على المناطق المحتلة في المدينة الحدودية.

ويمثل هذا العدد ما يقارب ثلث حجم القوات التي شاركت في عملية "عربات غدعون"، فيما تتركز مهام القوات المتبقية على الدفاع والسيطرة على المناطق الخاضعة للاحتلال، إلى جانب استمرار الغارات الجوية على أنحاء متفرقة من القطاع.