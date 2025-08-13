وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 61 ألفاً

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفع إلى 61,722 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل استمرار القصف والقيود على دخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت المصادر أن حصيلة المصابين بلغت 154,525 إصابة، مع وجود عدد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل الدمار الهائل واستمرار العمليات العسكرية.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، استقبلت مستشفيات غزة 123 شهيداً و437 مصاباً، فيما وصلت حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس الماضي إلى 10,201 شهيد و42,484 مصاب.

وفيما يخص ضحايا المجاعة وعمليات توزيع المساعدات، أفادت المصادر بوصول 21 شهيداً و185 إصابة خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" إلى 1,859 شهيداً و13,594 إصابة.

كما سجلت المستشفيات 8 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 3 أطفال، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالمجاعة إلى 235 حالة، من بينها 106 أطفال.