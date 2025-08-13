مجزرة مروعة

بالصور شهداء وجرحى في قصف "اسرائيلي" استهدف فرق تأمين المساعدات شمال غرب غزة

الساعة 01:29 م|13 أغسطس 2025
مجزرة تأمين مساعدات
مجزرة تأمين مساعدات

فلسطين اليوم- غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فرق تأمين المساعدات الإنسانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية أن عدداً من الشهداء والجرحى وقع بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من عناصر تأمين المساعدات قرب برج الأندلس في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.أثناء محاولتهم تأمين شاحنات المساعدات، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل غير مسبوق.

مجزرة1.jpeg
مجزرة تأمين مساعدات.jpeg
 

كلمات دلالية

مجزرة تأمين مساعدات شهداء قصف حرب الابادة