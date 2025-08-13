فلسطين اليوم- غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فرق تأمين المساعدات الإنسانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية أن عدداً من الشهداء والجرحى وقع بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من عناصر تأمين المساعدات قرب برج الأندلس في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.أثناء محاولتهم تأمين شاحنات المساعدات، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل غير مسبوق.





