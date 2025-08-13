استشهاد مواطن برصاص المستوطنين في بلدة دوما جنوب نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

استشهد الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عامًا)، اليوم الأربعاء، بعد إصابته برصاص مستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف بلدة دوما جنوب نابلس.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة نُقلت للعلاج، قبل إعلان استشهاده لاحقًا.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وسط استمرار عمليات تجريف إسرائيلية تشهدها المنطقة منذ أيام.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 10، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جراء اعتداءات المستوطنين 30 شهيدًا.