زامير يصادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة

فلسطين اليوم

عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم "الأربعاء" نقاشًا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الاحتلال" الإسرائيلي" في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين.

خلال النقاش، عُرضت الهجوم في منطقة الزيتون الذي بدأ يوم أمس. كما عُرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وأكد رئيس الأركان على أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة تنفس استعدادًا للمهام القادمة.