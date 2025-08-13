أسماء 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق ارتقوا قرب الكلية الجامعية بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية اليوم الاربعاء 13 أغسطس 2025 عن أسماء 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا ، ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال خيامهم فجر اليوم قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وهم:

1- فاطمة نمر أبو حنيدق

2- أشرف أحمد أبو حنيدق

3- الطفل أحمد زهير أبو حنيدق

4- الطفلة منى زهير أبو حنيدق

5- الطفل محمد زهير أبو حنيدق

6- الطفل علي ماجد أبو حنيدق

7- الطفل أحمد ماجد أبو حنيدق