أسماء 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق ارتقوا قرب الكلية الجامعية بغزة
أعلنت المصادر الطبية اليوم الاربعاء 13 أغسطس 2025 عن أسماء 7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا ، ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال خيامهم فجر اليوم قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وهم:
1- فاطمة نمر أبو حنيدق
2- أشرف أحمد أبو حنيدق
3- الطفل أحمد زهير أبو حنيدق
4- الطفلة منى زهير أبو حنيدق
5- الطفل محمد زهير أبو حنيدق
6- الطفل علي ماجد أبو حنيدق
7- الطفل أحمد ماجد أبو حنيدق