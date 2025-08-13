حرب الإبادة على غزة تدخل يومها الـ677 .. شهداء في الشيخ رضوان وحي تل الهوا بغزة

فلسطين اليوم

تدخل حرب الابادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 13اغسطس 2025 يومها الـ677 ، وسط استمرار الاحتلال لتنفيذ مزيداً من المجازر بحق المواطنين ، وطالبي المساعدات في غزة 0

المصادر الطبية الفلسطينية اعلنت عن استشهاد 20 مواطناً في مناطق متفرقة من قطاع غزة

وكان 7 شهداء ارتقوا بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا ، جراء قصف طائرات الاحتلال خيامهم فجر اليوم قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وهم:

"فاطمة نمر أبو حنيدق ، أشرف أحمد أبو حنيدق ، الطفل أحمد زهير أبو حنيدق ، الطفلة منى زهير أبو حنيدق ، الطفل محمد زهير أبو حنيدق ، الطفل علي ماجد أبو حنيدق ، الطفل أحمد ماجد أبو حنيدق".

وأشارت المصادر الطبية الى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، جراء قصف شارع الثاني في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

مصادر محلية بينت أن قصف الاحتلال تسبب في دمار في منازل وممتلكات المواطنين، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.ش

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,599 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 154,088 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.