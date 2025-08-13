الطقس: ذروة الموجة الحارة اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، إن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم ، حيث يكون الجو شديد الحرارة لاهبا جافا ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-11 درجات مئوية، وفرصة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ومغبرا أحيانا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس14 أغسطس 2025 : يستمر الجو شديد الحرارة ومغبرا احيانا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتراجع تدريجي للموجة الحارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج أما يوم السبت المقبل فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 10 صباحاً الى 6 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية بسبب الغبار، كما حذرت مرضى الجهاز التنفسي والحساسية من الغبار.