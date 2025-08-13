"المسلحة اليمنية" تعلن تنفيذ 4 عمليات ضد الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، مساء الثلاثاء، أن سلاح الجو المسيّر التابع لها نفذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أربعة مواقع حيوية في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع في فلسطين المحتلة.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع في بيان، أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، مشددا على أن استمرار العدوان على غزة ومخطط تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على الدول والشعوب العربية والإسلامية.

ودعا هذه الدول إلى دعم صمود غزة التي اعتبرها جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها.

وأوضح سريع أن الهجمات تأتي في إطار عمليات إسنادية ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.