الاحتلال يسلم عشرات قرارات الهدم والتهجير شرق القدس

فلسطين اليوم

سلّم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عشرات قرارات الهدم والتهجير لعدد من العائلات في تجمع جبل البابا شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال واصلت حملتها الاستهدافية بحق التجمعات الفلسطينية، حيث وزّعت قرارات هدم لمنازل وممتلكات تعود لعدد من العائلات، ما يزيد من معاناتهم ويهدد بإخلاء التجمع من سكانه.

وتصعد سلطات الاحتلال وتيرة عمليات هدم منازل المواطنين ومحالهم التجا في الضفة والقدس المحتلتين لصالح التوسع الاستيطاني.