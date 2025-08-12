أكثر من 70 شهيدا بنيران الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 71 فلسطينيا، وأصيب العشرات في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر طبية.

وظهر اليوم، استشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: إن "المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 100 شهيد، منهم 11 شهيداً جرى انتشالهم، و513 إصابة".

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات، بلغ 31 شهيدًا، 388 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات إلى 1838 شهيدًا، وأكثر من 13,409 إصابة.

كما أفادت وزارة الصحة أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.