سرايا القدس تدمر آلية عسكرية للاحتلال بخانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف آلية عسكرية خلال توغل بري للاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع (ثاقب) شديدة الانفجار أثناء مرور الآلية في شارع الأرنب بمنطقة الكتيبة وسط المدينة، مؤكدة أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل مباشر.

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة.