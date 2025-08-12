بلدية الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا ببلدة سلوان

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، الفلسطينس محمد خالد قراعين على هدم منزله ذاتيا في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقبل أيام، أجبرت بلدية الاحتلال شقيقي "قراعين"، إياد وعمار، على هدم منزليهما في قطعة الأرض نفسها المقام عليها المنزل الثالث.

وقالت محافظة القدس إن الأشقاء الثلاثة اضطروا إلى هدم منازلهم ذاتيا تفاديا لفرض غرامات باهظة قد تصل إلى مئات آلاف الشواكل.

وتجبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين في مدينة القدس على هدم منازلهم ذاتيا بذريعة البناء بدون ترخيص.